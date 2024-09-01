Показать на карте Финляндии, где было жилье у актеров Кондулайнен, Федосеевой-Шукшиной и Пашутина

Сегодня, 08:52 Автор: Андрей Моисеев

Ряд известных российских актеров лишились жилья в Финляндии. Как сообщает Life.ru, своих квадратных метров в курортном городке Пункахарью из-за долгов по коммунальным платежам лишились Елена Кондулайнен, Лидия Федосеева-Шукшина и Александр Пашутин.

Знаменитости имели в собственности квартиры в этом курортном городе, но из-за банкротства управляющей компании остались без своих квадратных метров.

По законам страны, собственниками многоквартирных домов являются УК, а жильцы лишь владеют их акциями.

Фото: Google Карты.