5 самых крупных городов России по населению: показать на карте

Сегодня, 08:47 Автор: Андрей Моисеев

Всего в РФ на сегодня 16 городов с населением свыше 1 миллиона человек. Самый густонаселенный город России — Москва, население которого по состоянию на апрель 2024 года составляет 13 150 тыс. жителей.

Вторую строчку в нашем рейтинге занимает культурная столица Российской Федерации — Санкт-Петербург, в котором постоянно проживает 5 597 тыс. человек.

В пятерку также вошли Новосибирск (1 633 тыс.), Екатеринбург (1 536 тыс.) и Казань (1 318 тыс.).

Столица России не входит в десятку самых густонаселенных городов мира, а возглавляет ее японский Токио - в нем проживает более 37 млн человек.