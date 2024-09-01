HR Новости

5 самых крупных городов России по населению: показать на карте

Сегодня, 08:47 Автор: Андрей Моисеев




Курская область на карте России

Всего в РФ на сегодня 16 городов с населением свыше 1 миллиона человек. Самый густонаселенный город России — Москва, население которого по состоянию на апрель 2024 года составляет 13 150 тыс. жителей.

Вторую строчку в нашем рейтинге занимает культурная столица Российской Федерации — Санкт-Петербург, в котором постоянно проживает 5 597 тыс. человек.

В пятерку также вошли Новосибирск (1 633 тыс.), Екатеринбург (1 536 тыс.) и Казань (1 318 тыс.).

Столица России не входит в десятку самых густонаселенных городов мира, а возглавляет ее японский Токио - в нем проживает более 37 млн человек. 
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    Источник: HR Новости







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