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Где находится Полтава на карте Украины: ВСУ потеряли 500 специалистов

Сегодня, 21:43 Автор: Андрей Моисеев




Полтава на карте Украины

Карта Полтавской области

Если смотреть на карту Украины, Полтава расположена к юго-востоку от Киева. Расстояние от столицы страны до административного центра Полтавской области составляет 290 километров.

Во вторник, 3 сентября, ВС РФ нанесли удар «Искандерами» по воинской части ВСУ А3990, которая базируется на территории института связи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник, ВСУ потеряли 500 специалистов при ударе — специалистов связи, операторов комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Google Карты.
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