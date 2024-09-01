Турнирная таблица КХЛ 2024/2025 и расписание матчей

Сегодня, 22:51 Автор: Андрей Моисеев

В пятницу, 6 сентября, состоялись пять матчей в рамках Континентальной хоккейной лиги. В единственном московском матче игрового дня динамовцы на ВТБ Арене победили «Северсталь» (3:1).

«Авангард» одержал дома победу над «Нефтехимиком» (4:2), «Автомобилист» на своем льду крупно обыграл «Сибирь» (4:0).

«Барыс» на своей арене уступил челябинскому «Трактору» (1:4), «Куньлунь Ред Стар» в овертайме дожал «Адмирал» (5:4).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 6 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

7 сентября: 14:30 Лада – СКА, 17:00 Витязь – Амур, 17:00 Спартак – ХК Сочи, 17:00 Торпедо – Ак Барс.

8 сентября: 14:30 Металлург Мг – Нефтехимик, 14:30 Салават Юлаев – Трактор, 17:00 ЦСКА – Адмирал, 17:00 Куньлунь Ред Стар – Северсталь.