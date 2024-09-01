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Падение БПЛА, детонация, эвакуация в Воронежской области: показать на карте

Сегодня, 09:30 Автор: Андрей Моисеев




Острогожский район на карте Воронежской области

В субботу, 7 сентября, в Острогожском районе Воронежской области был сбит БПЛА. В результате падения БПЛА возник пожар и детонация взрывоопасных предметов, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Глава региона отметил, что ведется эвакуация жителей одного населенного пункта, для них развернуты пункты временного размещения. По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал.

Острогожский район расположен к югу от областного центра Воронежа.

Фото: Google Карты.
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