Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:39 Автор: Андрей Моисеев

В субботу, 7 сентября, состоялись четыре матча в рамках Континентальной хоккейной лиги. В единственном московском матче игрового дня «Спартак» уступил по буллитам «ХК Сочи» (1:2).

«Лада» проиграла на своем льду СКА (1:3), «Ак Барс» в гостях выиграл в серии буллитов у «Торпедо» (3:2), «Витязь» дома одержал победу над «Амуром» (2:0).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 7 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

8 сентября: 14:30 Металлург Мг – Нефтехимик, 14:30 Салават Юлаев – Трактор, 17:00 ЦСКА – Адмирал, 17:00 Куньлунь Ред Стар – Северсталь.

9 сентября: 16:30 Авангард – Ак Барс, 17:00 Барыс – Амур, 19:00 Торпедо – Автомобилист, 19:00 Витязь – ХК Сочи, 19:30 Локомотив – СКА, 19:30 Спартак – Динамо Мн.