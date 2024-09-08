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Показать карту Курской области: граница с Украиной, последние новости

Сегодня, 08:20 Автор: Андрей Моисеев




Курская область на карте России

Граница между Курской областью и Украиной

Курская область на границе с Украиной

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 245 км. Недалеко расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино и Глушково.

Последние новости:

8 сентября. Штурмовики Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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