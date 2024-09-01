HR Новости

Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, с кем сыграет «Вашингтон» Овечкина

Сегодня, 08:58 Автор: Андрей Моисеев




Александр Овечкин

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге стартует 4 октября 2024 года.

Первый матч нового чемпионата, в котором сыграют «Баффало» и «Нью-Джерси», состоится в Праге на O2 Арене. На следующий день команды проведут в столице Чехии второй поединок.

В Северной Америке регулярный чемпионат стартует 8 октября. В 23:30 по московскому времени «Сиэтл» примет на своем льду «Сент-Луис». В этот же день действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида» встретится дома с «Бостоном», а «Юта» сыграет с «Чикаго».

«Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина свой первый матч проведет против «Нью-Джерси». Встреча начнется в ночь на 13 октября в 02:00 мск.

Завершится регулярный сезон КХЛ 18 апреля будущего года.

Фото: USA Today.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • Когда начнется Лига чемпионов УЕФА в сезоне 2024/2025
  • Сезон РПЛ-2024/25 начнется битвой в Ростове-на-Дону
  • Стали известны все пары второго раунда Кубка Стэнли
  • Кубок России по футболу на «Матч ТВ» 15 августа – расписание матчей
  • Битва за плей-офф в НХЛ. Овечкин сыграет против Кучерова
  • Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится Угледар на карте Донецкой области, последние новости
    Показать карту Белгородской области: граница с Украиной, последние новости
    Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, с кем сыграет «Вашингтон» Овечкина
    Показать карту Курской области: граница с Украиной, последние новости
    Расписание 8-го тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции
    Где находится поселок Афипский на карте Краснодарского края
    Разговоры о важном 9 сентября 2024: Век информации
    Показать на карте Москвы четыре станции Троицкой линии метро
    Где находится Полтава на карте Украины, карта Полтавской области
    Где находится на карте Херсон: население в 2024 году


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru