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Показать карту Белгородской области: граница с Украиной, последние новости

Сегодня, 09:13 Автор: Андрей Моисеев




Показать на карте Белгородскую область

Граница между Белгородской областью и Украиной

Если смотреть на карту центральной части России, Белгородская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы России до областного центра составляет 578 км.

В Белгороде проживает 328 тысяч человек, население агломерации составляет 520 тысяч.

Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 410 км. Недалеко от границы расположены города Шебекино и Валуйки, а также поселки Красная Яруга, Борисовка, Разумное, Волоконовка, Уразово.

Последние новости:

8 сентября. В Белгородском районе в селе Никольское при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя, в том числе двое детей, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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