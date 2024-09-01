HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:42 Автор: Андрей Моисеев




В воскресенье, 8 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В единственном московском матче игрового дня ЦСКА крупно обыграл «Адмирал» (6:2).

«Магнитка» уступила на своем льду «Нефтехимику» (0:2), «Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор» (2:1), «Северсталь» переиграла в Мытищах «Куньлунь Ред Стар».

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 8 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

9 сентября: 16:30 Авангард – Ак Барс, 17:00 Барыс – Амур, 19:00 Торпедо – Автомобилист, 19:00 Витязь – ХК Сочи, 19:30 Локомотив – СКА, 19:30 Спартак – Динамо Мн.

10 сентября: 18:00 Лада – Динамо М, 19:30 ЦСКА – Сибирь.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Расписание 8-го тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции
  • Когда начнется Лига чемпионов УЕФА в сезоне 2024/2025
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025 и расписание матчей
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
  • Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2023/2024
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Где находится на карте Волоконовский район в Белгородской области
    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Где родился Александр Масляков, сколько было лет ведущему КВН
    Где находится Селидово на карте Донецкой области
    Где находится Новогродовка на карте Донецкой области
    Где находится Нижний Мордок на карте Курской области
    Где находится Угледар на карте Донецкой области, последние новости
    Показать карту Белгородской области: граница с Украиной, последние новости
    Когда начинается сезон НХЛ 2024/2025, с кем сыграет «Вашингтон» Овечкина
    Показать карту Курской области: граница с Украиной, последние новости


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru