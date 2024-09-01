Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 19:42 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 8 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В единственном московском матче игрового дня ЦСКА крупно обыграл «Адмирал» (6:2).

«Магнитка» уступила на своем льду «Нефтехимику» (0:2), «Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор» (2:1), «Северсталь» переиграла в Мытищах «Куньлунь Ред Стар».

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 8 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

9 сентября: 16:30 Авангард – Ак Барс, 17:00 Барыс – Амур, 19:00 Торпедо – Автомобилист, 19:00 Витязь – ХК Сочи, 19:30 Локомотив – СКА, 19:30 Спартак – Динамо Мн.

10 сентября: 18:00 Лада – Динамо М, 19:30 ЦСКА – Сибирь.