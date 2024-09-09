Стали известны детали двойной индексации пенсий в 2025 году

Сегодня, 07:59 Автор: Андрей Моисеев

В 2025 году индексация страховых пенсий пройдет по новым правилам. Первая состоится 1 февраля будущего года, вторая намечена на 1 апреля, сообщает агентство «Прайм».

Размер первой индексации привязан к уровню инфляции за 2024 год и составит 4,5%. Стоит отметить, что эти цифры предварительные, точный размер инфляции станет известен в конце года.

Размер второй индексации составит 2,2%.

Важное дополнение — пенсии будут проиндексированы как неработающим, так и работающим пенсионерам.

Фото: РИА Новости.