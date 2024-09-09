Сегодня, 08:44 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту, село Воробжа расположено в Суджанском районе Курской области, к юго-западу от областного центра.

Расстояние от села до границы с Украиной составляет 13 километров.

Как рассказала РИА Новости преподаватель английского языка из села Воробжа Ирина Звягина, ее школа разрушена ударами ВСУ, а большая часть села сгорела после атак БПЛА.

Стоит отметить, что корреспондент РИА Новости упомянул в материале село Ворожба, но населенный пункт с таким названием расположен в Сумской области Украины.

Фото: Google Карты.