Кузнецов возвращается в Челябинск. Топ-5 матчей недели в КХЛ

Сегодня, 12:39 Автор: Андрей Моисеев

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На предстоящей неделе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно 29 матчей. Мы выделили из этого списка пять самых главных противостояний.

9 сентября, «Авангард» — «Ак Барс»

Одно из самых интересных противостояний на Востоке. В последних шести играх между клубами в Омске пять раз побеждали гости.

9 сентября, «Локомотив» — СКА

Финалист прошлогоднего Кубка Гагарина будет принимать вторую команду по итогам прошлого регулярного сезона. Кузнецов сыграет против Радулова.

12 сентября, «Спартак» — «Динамо» М

В последнее время команды много забивают в очных поединках. Стоит вспомнить встречу в начале декабря, когда было заброшено 15 шайб.

12 сентября, СКА — «Трактор»

После долгих лет выступления в НХЛ нападающий СКА Евгений Кузнецов возвращается в родную гавань. Игрок до переезда в «Вашингтон» пять лет выступал за челябинцев.

14 сентября, «Ак Барс» — «Металлург» Мг

Казанцы будут принимать на своем льду действующего обладателя Кубка Гагарина.

Фото: khl.ru.