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Где находится Раменское на карте Московской области

Сегодня, 07:04 Автор: Андрей Моисеев




Раменское на карте Московской области

Карта Раменского

Спортивный проезд и Высоковольтная улица в Раменском

Если смотреть на карту Московской области, Раменское расположено к юго-востоку от Москвы в 23 километрах от МКАД. В Раменское ведет ветка МЦД-3, которая соединяет его с Зеленоградом. Население города составляет 113 тысяч человек.

В ночь на 10 сентября БПЛА попали в многоэтажки на Спортивном проезде и Высоковольтной улице. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, эта информация не подтвердилась), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Всего за ночь было сбито 144 беспилотника ВСУ над регионами РФ.

Фото: Google Карты.
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