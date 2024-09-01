Где находится Раменское на карте Московской области

Сегодня, 07:04 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Московской области, Раменское расположено к юго-востоку от Москвы в 23 километрах от МКАД. В Раменское ведет ветка МЦД-3, которая соединяет его с Зеленоградом. Население города составляет 113 тысяч человек.

В ночь на 10 сентября БПЛА попали в многоэтажки на Спортивном проезде и Высоковольтной улице. Погибла 46-летняя женщина (ранее сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, эта информация не подтвердилась), сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Всего за ночь было сбито 144 беспилотника ВСУ над регионами РФ.

Фото: Google Карты.