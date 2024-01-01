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Разговоры о важном 16 сентября 2024: Дорогами России

Сегодня, 09:23 Автор: Андрей Моисеев




Третий в учебном году 2024/2025 классный час «Разговоры о важном», который состоится 16 сентября, будет посвящен теме «Дорогами России».

Предстоящее в третий понедельник сентября занятие будет посвящено изучению истории и культуры российских городов, а также актуальной теме развития транспортных путей страны.

Цель урока — расширение знаний о России и ее культурном наследии, а также развитие интереса к изучению своей страны. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

Ближайшие темы:

23 сентября — Путь зерна

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