Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 09:38 Автор: Андрей Моисеев

В понедельник, 9 сентября, состоялись шесть встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В единственном московском матче игрового дня «Спартак» обыграл минское «Динамо» (5:2).

В центральных поединках игрового дня «Локомотив» нанес поражение СКА (2:0), а «Авангард» переиграл «Ак Барс» (4:1).

«Барыс» уступил на своем льду «Амуру» (1:5), «Торпедо» выиграло у «Автомобилиста» (3:1), «Витязь» одержал победу над «ХК Сочи» (5:4).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 9 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

10 сентября: 18:00 Лада – Динамо М, 19:30 ЦСКА – Сибирь.

11 сентября: 16:30 Авангард – Амур, 17:00 Салават Юлаев – Автомобилист, 19:30 Витязь – Динамо Мн.