Где находится Харьков на карте Украины: уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие город

Вчера, 17:28 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту, Харьков расположен к востоку от Киева. Расстояние от столицы Украины до административного центра Харьковской области составляет 407 километров.

Харьков основан в 17 веке, в 1656 году по распоряжению царя Царь Алексея Михайловича было основано Харьковское воеводство. В городе проживает более 1 миллиона жителей, действует три линии метрополитена.

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10 сентября. Российские войска уничтожили все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Фото: Google Карты.