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Турнирная таблица КХЛ 2024/2025 на 10 сентября, расписание матчей

Вчера, 22:12 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 10 сентября, состоялись две встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 

«Лада» одержала на своем льду победу над московским «Динамо» (6:3), а московские армейцы дома с разгромным счетом обыграли «Сибирь» (8:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 10 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

11 сентября: 16:30 Авангард – Амур, 17:00 Салават Юлаев – Автомобилист, 19:30 Витязь – Динамо Мн.

12 сентября: 19:00 Нефтехимик – Металлург Мг, 19:00 Северсталь – Сибирь, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Локомотив, 19:30 ЦСКА – Торпедо, 19:30 Спартак – Динамо М, 19:30 СКА – Трактор.
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    Источник: HR Новости







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