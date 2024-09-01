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Показать на карте Курскую область и границу с Украиной, последние новости

Вчера, 22:46 Автор: Андрей Моисеев




Курская область на карте России

Граница между Курской областью и Украиной

Курская область на границе с Украиной

Если смотреть на карту России, Курская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы РФ до областного центра составляет 457 километров.

В Курске проживает 436 тысяч жителей.

Курская область граничит с Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 245 км. Недалеко расположены города Суджа и Рыльск, а также поселки Теткино и Глушково.

Последние новости:

10 сентября. ВС РФ выбили ВСУ из курского села Гордеевка (показать на карте), за сутки в общей сложности было освобождено более десяти километров территории области, сообщает телеграм-канал Mash.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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