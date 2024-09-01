Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 22:13 Автор: Андрей Моисеев

В среду, 11 сентября, состоялись три встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» уступил дома «Амуру» в серии буллитов (2:3), «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» (5:3), «Витязь» на своем льду проиграл минскому «Динамо» (1:5).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 11 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

12 сентября: 19:00 Нефтехимик – Металлург Мг, 19:00 Северсталь – Сибирь, 19:30 Куньлунь Ред Стар – Локомотив, 19:30 ЦСКА – Торпедо, 19:30 Спартак – Динамо М, 19:30 СКА – Трактор.

13 сентября: 17:00 Барыс – Динамо Мн, 19:30 Витязь – Лада.