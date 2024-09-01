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Карта Украины, границы областей на сегодняшний день

Сегодня, 07:40 Автор: Андрей Моисеев




Карта Украины на сегодня

Если смотреть на карту Европы, Украина расположена в восточной части континента.

Столица Украины — Киев, население которого составляет почти 3 миллиона человек. На Украине насчитывается 20 областей. Ранее в состав страны входили Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Государство граничит на севере с Белоруссией, на западе — с Польшей, Словакией и Венгрией, на юго-западе — с Молдавией, Приднестровьем и Румынией.

Со стороны России с Украиной граничат Брянская, Курская и Белгородские области, а также четыре новые территории.
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    Источник: HR Новости







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