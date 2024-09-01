Умер экс-президент Фухимори: показать Перу на карте

Сегодня, 07:45 Автор: Андрей Моисеев

Экс-президент Перу Альберто Фухимори умер на 87-м году жизни, сообщила его дочь Кейко Фухимори в социальных сетях.

Фухимори родился в семье эмигрантов из Японии и руководил страной с 1990 по 2000 год. В 2009-м был приговорен к тюремному заключению сроком на 25 лет, но помилован в конце 2017-го руководившем тогда страной Педро Кучински.

Если смотреть на карту, Республика Перу расположена на северо-западе Южной Америки. Столица страны — Лима, в которой проживает почти 10 млн человек.

Фото: Google Карты.