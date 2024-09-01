HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:28 Автор: Андрей Моисеев




В четверг, 12 сентября, состоялись шесть встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В центральных матчах игрового дня «Спартак» переиграл московское «Динамо» (4:2), а СКА уступил на своем льду «Трактору» (0:3).

«Нефтехимик» одержал победу над «Магниткой» (3:2), ЦСКА проиграл «Торпедо» в овертайме (3:4), «Северсталь» уступила дома «Сибири» (2:5), «Локомотив» выиграл в Мытищах у «Куньлуня» (6:2).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 12 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

13 сентября: 17:00 Барыс – Динамо Мн, 19:30 Витязь – Лада.

14 сентября: 14:30 Автомобилист – Салават Юлаев, 17:00 Нефтехимик – Локомотив, 17:00 Ак Барс – Металлург Мг, 17:00 Спартак – Торпедо, 17:00 ХК Сочи – Трактор, 17:00 Северсталь – ЦСКА.
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    Источник: HR Новости







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