HR Новости

Расписание матчей РФПЛ 2024/2025, прямые трансляции

Сегодня, 07:00 Автор: Андрей Моисеев




В центральном матче 8-го тура РФПЛ сезона 2024/2025 ЦСКА будет принимать на своем поле «Зенит» (прямая трансляция на «Матч ТВ»).

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в южном дерби, «Спартак» отправится в гости к махачкалинскому «Динамо». Московские динамовцы, в четырех последних матчах одержавшие только одну победу, проведут поединок с «Ахматом» («Матч ТВ»).

Расписание матчей 8-го тура Российской футбольной Премьер-лиги:

13 сентября: 20:15 Рубин – Крылья Советов.

14 сентября: 12:00 Оренбург – Локомотив, 14:15 Факел – Пари НН, 16:30 ЦСКА – Зенит, 19:00 Краснодар – Ростов.

15 сентября: 14:15 Динамо М – Ахмат, 16:30 Акрон – Химки, 19:00 Динамо Мх – Спартак.
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    Источник: HR Новости







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