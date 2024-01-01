Тема разговоров о важном 16 сентября 2024 года

Сегодня, 07:49 Автор: Андрей Моисеев

Третий в учебном году 2024/2025 классный час «Разговоры о важном», который состоится 16 сентября, будет посвящен теме «Дорогами России».

Предстоящее в третий понедельник сентября занятие будет посвящено изучению транспортной инфраструктуры Российской Федерации.

Цель урока — понимание важности транспортной инфраструктуры, значении железных дорог в развитии страны и формирование интереса к профессиям в этой сфере.. Методические материалы уже размещены на официальном сайте программы.

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