Тема разговоров о важном 16 сентября 2024 года

Третий в учебном году 2024/2025 классный час «Разговоры о важном», который состоится 16 сентября, будет посвящен теме «Дорогами России».
Предстоящее в третий понедельник сентября занятие будет посвящено изучению транспортной инфраструктуры Российской Федерации.
Цель урока — понимание важности транспортной инфраструктуры, значении железных дорог в развитии страны и формирование интереса к профессиям в этой сфере.. Методические материалы уже размещены на официальном сайте программы.
Ближайшие темы:
23 сентября — Путь зерна
30 сентября — День учителя