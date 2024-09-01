Показать на карте: города России, по которым Украина может ударить оружием стран НАТО

Сегодня, 08:23 Автор: Андрей Моисеев

В последнее время Украина ведет переговоры со странами НАТО о разрешении бить по России дальнобойным вооружением. Западные страны хотят помочь властям Киева, но опасаются прямого конфликта с РФ.

Ранее поступала информация о попытках атаковать Крым ракетами Storm Shadow. Реактивными системами залпового огня RM-70 Vampire чешского производства наносились удары по Белгороду.

На приведенной карте за условную точку запуска взята линия соприкосновения. В действительности огневые точки могут находится на удалении от линии фронта.

Примечание: Украина пока не получила RCH-155, США разрешают применение ATACMS только по Крыму и новым территориям, власти ФРГ не одобрили поставки TAURUS.

Фото: РБК.