Сегодня, 12:09 Автор: Андрей Моисеев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был отправлен в отставку 5 сентября решением Верховной рады Украины.

Как сообщает газета Politico со ссылкой на свои источники, Кулеба лишился своего поста, из-за того что он . Последний хочет иметь больше контроля над Министерством иностранных дел.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в городе Сумы. Возглавлял министерство с марта 2020-го. Отец Дмитрия Кулебы, с 1993 года кадровый дипломат, с 2019-го является чрезвычайным и полномочным послом Украины в Армении.