Показать на карте, где поезд в США протаранил грузовик с гаубицей M109 Paladin

Товарный поезд протаранил тягач, перевозивший американскую артиллерийскую установку (САУ) Paladin, в штате Южная Каролина, сообщает Fox News.
Инцидент произошел на переезде в городе Гус-Крик в штате Южная Каролина.
Грузовик застрял при попытке переехать переезд, а товарный поезд просто физически не мог остановиться. Как отмечает издание, в аварии никто не пострадал, водитель тягача вовремя покинул кабину.
Гус-Крик — самый густонаселенный город в округе Беркли на юго-востоке штата. В городе расположена Военно-морская база США.
Фото: Google Карты, Fox News.