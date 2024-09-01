Показать на карте, где поезд в США протаранил грузовик с гаубицей M109 Paladin

Сегодня, 14:38 Автор: Андрей Моисеев

Товарный поезд протаранил тягач, перевозивший американскую артиллерийскую установку (САУ) Paladin, в штате Южная Каролина, сообщает Fox News.

Инцидент произошел на переезде в городе Гус-Крик в штате Южная Каролина.

Грузовик застрял при попытке переехать переезд, а товарный поезд просто физически не мог остановиться. Как отмечает издание, в аварии никто не пострадал, водитель тягача вовремя покинул кабину.

Гус-Крик — самый густонаселенный город в округе Беркли на юго-востоке штата. В городе расположена Военно-морская база США.

Фото: Google Карты, Fox News.