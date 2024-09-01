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Турецкий сериал «Клюквенный щербет» (3 сезон): дата выхода, где смотреть онлайн

Сегодня, 21:16 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Клюквенный щербет

Турецкий сериал «Клюквенный щербет» — история любви двух молодых людей, которые воспитаны в разных условиях. Родители жениха — консервативные люди, для которых важны традиции, а в семье невесты придерживаются весьма прогрессивных взглядов.

3 сезон сериала «Клюквенный щербет»

Съемки третьего сезона турецкого сериала начались в августе этого года. Премьера продолжения драмы состоится на турецком телеканале Show TV 13 сентября 2024 года. В России показ 3 сезона анонсировали онлайн-кинотеатры Иви и START. Первая серия будет показана также 13 сентября.

Интересный факт: после показа первых нескольких серий государственный турецкий цензор хотел полностью запретить показ фильма. Возмущение вызвало обилие сцен с домашним насилием. Однако создатели «Клюквенного щербета» выиграли дело в суде, поэтому все ограничилось только 5-недельным перерывом.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции 28 октября 2022 года на телеканале Show TV. Всего в первом сезоне было снято 30 серий.

1-й сезон - 29 серий.

2-й сезон - 37 серий.

Зрители могут увидеть первые два сезона сериала в онлайн-кинотеатрах Иви, Okko, START, Wink, Кинопоиск. Хронометраж серий первого сезона на русском языке отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Kızılcık Şerbeti.

Жанр - мелодрама, драма.

Страна - Турция.

Режиссер - Кетджхе.

В главных ролях - Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу, Мюжде Узман.

Интересный факт: Эврим Аласья и Сибель Ташчиоглу блистали в культовом турецком сериале «Великолепный век», который с успехом прошел на российском телевидении несколько лет назад.
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    Источник: HR Новости







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