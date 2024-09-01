Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 21:57 Автор: Андрей Моисеев

В пятницу, 13 сентября, состоялись две встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Минское «Динамо» выиграло в гостях у «Барыса» (5:1), «Лада» переиграла в Балашихе «Витязь» (2:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 13 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

14 сентября: 14:30 Автомобилист – Салават Юлаев, 17:00 Нефтехимик – Локомотив, 17:00 Ак Барс – Металлург Мг, 17:00 Спартак – Торпедо, 17:00 ХК Сочи – Трактор, 17:00 Северсталь – ЦСКА.

15 сентября: 10:30 Амур – Куньлунь Ред Стар, 13:30 Сибирь – Авангард, 17:00 СКА – Лада, 19:30 Динамо М – Динамо Мн.