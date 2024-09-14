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Где находится на карте американская военная база Форт Ирвин

Сегодня, 08:41 Автор: Андрей Моисеев




Американская военная база Форт Ирвин на карте

На американской военной базе Форт Ирвин готовят солдат для участия в боях на Украине. Об этом стало известно после захвата российским военными на купянском направлении трофейной БМП Bradley. В машине нашли карту, на которой нанесены маршруты движения бронетехники, возможные укрытия, секторы для стрельбы и другие обозначения.

Как сообщает РИА Новости, их сотрудники обнаружили несколько размещенных в интернете объявлений, в которых осуществляется набор людей со знанием русского языка для участия в учениях на базе Форт Ирвин.

Национальный учебный центр Форт Ирвин расположен в пустыне Мохаве в Калифорнии. В свое время там готовили американских солдат перед отправкой в Ирак и Афганистан.

Фото: Google Карты.
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