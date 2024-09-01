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Турецкий сериал «Зимородок» (3 сезон): дата выхода, где смотреть онлайн

Сегодня, 13:07 Автор: Андрей Моисеев




Турецкий сериал Зимородок

Турецкий сериал «Зимородок» - история о парне из богатого семейства, которого заставляют жениться, чтобы навести порядок в жизни. В основу сюжета легли события из практики психиатра Гюльсерен Будайджиоглу.

3 сезон сериала «Зимородок»

Съемки третьего сезона сериала «Зимородок» начались в августе 2024 года, премьера состоялась в пятницу 13 сентября на турецком телеканале Star TV. В России первую серию 3 сезона в этот же день показали онлайн-кинотеатры Иви и START. Скоро выход планируется на Okko.

Сколько сезонов и серий в сериале

Премьера сериала состоялась в Турции на телеканале Star TV в 2022 году. Заключительная серия первого сезона вышла в июне 2023 года. В первом сезоне было снято 36 серий и 37 во втором.

В России сериал «Зимородок» зрители могут увидеть в онлайн-кинотеатрах Okko, Иви и START. Хронометраж серий на российском телевидении отличается от оригинального и составляет около 45 минут.

Оригинальное название - Yali Çapkini.

Жанр - драма, мелодрама.

Страна - Турция.

Режиссеры - Бурджу Алптекин.

В главных ролях - Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Фото: Ster TV.
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    Источник: HR Новости







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