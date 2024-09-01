Показать карту Белгородской области и границу с Украиной

Сегодня, 14:36 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту центральной части России, Белгородская область расположена к югу от Москвы. Расстояние от столицы России до областного центра составляет 578 км.

В Белгороде проживает 328 тысяч человек, население агломерации составляет 520 тысяч.

Белгородская область граничит с Харьковской и Сумской областью Украины, протяженность границы составляет 410 км. Недалеко от границы расположены города Шебекино и Валуйки, а также поселки Красная Яруга, Борисовка, Разумное, Волоконовка, Уразово.

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14 сентября. Три мирных жителя получили ранения в результате попадания снаряда на участке автодороги Шебекино — Белгород, еще один — при атаке БПЛА на частный дом в селе Вознесеновка, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Фото: Google Карты.