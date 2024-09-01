HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 20:47 Автор: Андрей Моисеев




В субботу, 14 сентября, состоялись шесть встреч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» выиграл на своем льду у «Металлурга» (2:0), «Автомобилист» разгромил дома «Салават Юлаев» (6:1).

«Нефтехимик» с минимальным счетом одержал победу над «Локомотивом» (1:0), ЦСКА уступил в Череповце «Северстали» (2:4).

«Спартак» обыграл в Москве «Торпедо» (4:2), «Трактор» в гостях выиграл у «ХК Сочи» (4:1).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 14 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

15 сентября: 10:30 Амур – Куньлунь Ред Стар, 13:30 Сибирь – Авангард, 17:00 СКА – Лада, 19:30 Динамо М – Динамо Мн.

16 сентября: 19:00 Северсталь – Металлург Мг, 19:30 ХК Сочи – Торпедо.
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    Источник: HR Новости







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