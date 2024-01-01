HR Новости

Когда начнется Лига чемпионов 2024/2025, где смотреть трансляции

Сегодня, 08:58 Автор: Андрей Моисеев




В первый игровой день Лиги чемпионов по футболу сезона 2024/2025 состоятся шесть матчей.

Во вторник, 17 сентября, в 19:45 мск «Янг Бойз» встретится на своем поле с «Астон Виллой», а «Ювентус» примет дома «ПСВ Эйндховен».

В 22:00 в Милане начнется центральный матч игрового дня, в котором «красно-черные» сыграют с «Ливерпулем». Мадридский «Реал» с Мбаппе в составе протестирует «Штутгарт», в последний раз выступавший в Лиге чемпионов 15 лет назад.

«Бавария» на «Арене Мюнхен» примет загребское «Динамо», а «Спортинг» встретится с «Лиллем».

В первом туре пройдут еще несколько интересных игр. 18 сентября «ПСЖ» сыграет с «Жироной», а «Манчестер Сити» — с «Интером». 19 сентября «Монако» Александра Головина проведет поединок с «Барселоной», а «Фейеноорд» — с «Байером».

С нового сезона правами на показ Лиги чемпионов обладает стриминговый сервис Okko, так что бесплатных трансляций на «Матч ТВ» больше не будет.

Завершится первый этап главного клубного турнира Европы 29 января 2025 года.
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    Источник: HR Новости







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