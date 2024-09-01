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Пожар в Воронежской области: показать на карте село Ямное и хутор Калач

Сегодня, 09:38 Автор: Андрей Моисеев




Село Ямное и хутор Калач на карте воронежской области

В воскресенье, 15 сентября, в Воронежской области идет тушение двух крупных ландшафтных пожаров.

При тушении пожара в районе села Ямное Рамонского района работают около 190 сотрудников МЧС и 57 единиц техники, сообщает ГУ МЧС региона. Село расположено к северу от областного центра, расстояние до центра Воронежа составляет 14 километров.

Около хутора Калач Лискинского района горит лес. Объединенная группировка из 44 человек и 11 единиц техники локализовала пожар на площади 70 гектаров.

Фото: Google Карты.
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    Источник: HR Новости







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