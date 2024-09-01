Пожар в Воронежской области: показать на карте село Ямное и хутор Калач

Сегодня, 09:38 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 15 сентября, в Воронежской области идет тушение двух крупных ландшафтных пожаров.

При тушении пожара в районе села Ямное Рамонского района работают около 190 сотрудников МЧС и 57 единиц техники, сообщает ГУ МЧС региона. Село расположено к северу от областного центра, расстояние до центра Воронежа составляет 14 километров.

Около хутора Калач Лискинского района горит лес. Объединенная группировка из 44 человек и 11 единиц техники локализовала пожар на площади 70 гектаров.

Фото: Google Карты.