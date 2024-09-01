Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Динамо»? Топ-5 матчей недели в КХЛ

Сегодня, 08:08 Автор: Андрей Моисеев

На предстоящей неделе в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно 26 матчей. Мы выделили из этого списка пять самых главных противостояний.

17 сентября, «Салават Юлаев» – «Авангард»

Три из четырех матчей прошлого сезона выиграла уфимская команда. Последняя встреча в Уфе завершилась разгромом омичей (7:2).

17 сентября, ЦСКА – «Динамо» М

В «регулярке» 2023/2024 динамовцы победили ЦСКА во всех четырех матчах и в каждом из них забивали по четыре шайбы.

19 сентября, «Трактор» – «Нефтехимик»

На момент написания материала команды возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Нижнекамцы дважды обыграли обладателя Кубка Гагарина «Металлург» и выиграли дома у финалиста розыгрыша «Локомотива».

21 сентября, «Локомотив» – «Салават Юлаев»

Четыре из пяти последних игр между соперниками в Ярославле завершились в пользу хозяев льда. В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл у «СЮ» также поединок в Уфе и встречу на Кубке Блинова в Омске.

21 сентября, «Торпедо» – СКА

Прошлой весной армейцы без проблем выбили подопечных Игоря Ларионова в 1/8 финала плей-офф.

Фото: ХК Динамо.