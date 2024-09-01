Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 21:12 Автор: Андрей Моисеев

С 13 по 15 сентября состоялись матчи восьмого тура РПЛ. В центральной встрече ЦСКА уступил на своем поле «Зениту» (0:1).

«Краснодар» одержал пятую победу подряд, обыграв дома «Ростов» (2:0). «Локомотив» после поражения в прошлом туре выиграл в гостях у «Оренбурга» (4:2).

Московское «Динамо» забило четыре мяча «Ахмату» (4:2), «Спартак» не смог выиграть в Махачкале (1:1).

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги сезона 2024/2025 после 8-го тура выглядит следующим образом.

Расписание матчей 9-го тура:

21 сентября: 14:00 Акрон – Краснодар, 16:30 Зенит – Факел, 19:00 Рубин – ЦСКА.

22 сентября: 14:15 Химки – Оренбург, 16:30 Ростов – Динамо Мх, 16:30 Спартак – Динамо М, 19:00 Пари НН – Локомотив.

23 сентября: 18:30 Ахмат – Крылья Советов.