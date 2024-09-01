Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:16 Автор: Андрей Моисеев

В воскресенье, 15 сентября, состоялись четыре встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» уступил на своем льду «Куньлуню» (0:2), «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» (4:1).

СКА едва не упустил победу в матче с «Ладой» (4:3 ОТ), московское «Динамо» переиграло минских одноклубников (6:3).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 15 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

16 сентября: 19:00 Северсталь – Металлург Мг, 19:30 ХК Сочи – Торпедо.

17 сентября: 12:30 Адмирал – Куньлунь Ред Стар, 15:30 Сибирь – Нефтехимик, 17:00 Автомобилист – Барыс, 17:00 Салават Юлаев – Авангард, 19:00 Локомотив – Лада, 19:30 ЦСКА – Динамо М.