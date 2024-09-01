Показать на карте, где на Трампа совершили новое покушение

Вчера, 22:45 Автор: Андрей Моисеев

На Дональда Трампа совершили новую попытку покушения, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в своих социальных сетях.

По данным газеты New York Post, которая ссылается на источники в правоохранительных органах, два человека устроили перестрелку возле поля для гольфа Trump International в Уэст-Палм-Бич. В кустах было обнаружено автоматическое оружие АК-47, а подозреваемый был задержан.

Кандидат в президенты США находится в безопасности.

В середине июля Трамп был ранен в результате покушения в Пенсильвании.

Фото: Google Карты.