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Показать на карте, где на Трампа совершили новое покушение

Вчера, 22:45 Автор: Андрей Моисеев




Место покушения на Дональда Трампа на карте США

Место покушения на Дональда Трампа на карте Флориды

На Дональда Трампа совершили новую попытку покушения, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в своих социальных сетях.

По данным газеты New York Post, которая ссылается на источники в правоохранительных органах, два человека устроили перестрелку возле поля для гольфа Trump International в Уэст-Палм-Бич. В кустах было обнаружено автоматическое оружие АК-47, а подозреваемый был задержан.

Кандидат в президенты США находится в безопасности.

В середине июля Трамп был ранен в результате покушения в Пенсильвании.

Фото: Google Карты.
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