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Разговоры о важном 16 сентября 2024 года: тема занятия

Вчера, 22:50 Автор: Андрей Моисеев




Третий в учебном году 2024/2025 классный час «Разговоры о важном», который состоится 16 сентября, будет посвящен теме «Дорогами России».

Предстоящее в третий понедельник сентября занятие будет посвящено изучению транспортной инфраструктуры Российской Федерации.

Цель урока — понимание важности транспортной инфраструктуры, значении железных дорог в развитии страны и формирование интереса к профессиям в этой сфере.. Методические материалы уже размещены на официальном сайте программы.

Ближайшие темы:

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