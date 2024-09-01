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Самые большие армии мира по количеству военнослужащих

Сегодня, 16:09 Автор: Андрей Моисеев




Самые большие армии мира

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ до 2 млн 389 тысяч человек, среди которых 1,5 млн военнослужащих.

Согласно статистическим данным, который приводит сайт Global Firepower, армия России переместится на второе место в мире по количеству солдат.  Первое место останется за Китаем (2035000) третье и четвертое место займут, соответственно Индия (1445550), и Соединенные Штаты Америки (1328000). На пятом месте расположилась армия КНДР (1320000).

В декабре 2023 года численность ВС РФ была увеличена до 2 209 130 человек.
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