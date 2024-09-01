Где находится Рыльский район на карте Курской области

Сегодня, 17:32 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Курской области, Рыльский район расположен к западу от областного центра на расстоянии 104 километра.

Город Рыльск является административным центром района. Население — почти 15 тысяч человек.

Район граничит с Сумской областью, минимальное расстояние от Рыльска до границы с Украиной составляет 25 км.

Как сообщает в телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов, принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского района, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.

Телеграм-канал правительства Курской области опубликовал список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, попадающих под обязательную эвакуацию.

Фото: Google Карты.