Где находится Хомутовский район на карте Курской области

Сегодня, 17:55 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Курской области, Хомутовский район расположен к северо-западу от областного центра.

Поселок Хомутовка является административным центром района. Население — 3750 человек.

Район граничит с Сумской областью, минимальное расстояние от Хомутовки до границы с Украиной составляет 15 км.

Как сообщает в телеграм-канале губернатор Алексей Смирнов, принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Хомутовского района, находящихся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.

Телеграм-канал правительства Курской области опубликовал список 89 населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, попадающих под обязательную эвакуацию.

Фото: Google Карты.