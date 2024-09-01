Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей

Сегодня, 19:47 Автор: Андрей Моисеев

Во вторник, 17 сентября, состоится первый матч 4-го тура Кубка России по футболу (Путь РПЛ). «Зенит» примет на своем поле «Рубин» (20:00 мск).

На следующий день «Матч ТВ» покажет три встречи: «Акрон» – «Факел» (16:15), ЦСКА – «Краснодар» (19:00) и «Динамо» Мх – «Динамо» М (21:15). Поединок между «Ростовом» и «Оренбургом» (19:00) в сетку вещания бесплатного канала не попал.

В четверг телеканал покажет игру между «Химками» и «Локомотивом» (18:30) и завершит день поединком, в котором сойдутся «Спартак» и «Крылья Советов» (20:45). «Пари НН» встретится с «Ахматом» (18:30).

Турнирная таблица Кубка России по футболу сезона 2024/2025 после 3-го тура выглядит следующим образом.

Групповой этап Кубка России по футболу, после которого станут известны участники плей-офф, завершится 23 октября.