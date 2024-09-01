HR Новости

Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:35 Автор: Андрей Моисеев




В понедельник, 16 сентября, состоялись две встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» выиграла дома у «Металлурга» (5:2), «Торпедо» уступило в гостях «ХК Сочи» (3:5).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 16 сентября выглядит следующим образом.

Турнирная таблица КХЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

17 сентября: 12:30 Адмирал – Куньлунь Ред Стар, 15:30 Сибирь – Нефтехимик, 17:00 Автомобилист – Барыс, 17:00 Салават Юлаев – Авангард, 19:00 Локомотив – Лада, 19:30 ЦСКА – Динамо М.

18 сентября: 19:00 Северсталь – Торпедо.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
  • Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
  • Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Динамо»? Топ-5 матчей недели в КХЛ
  • Расписание матчей РФПЛ 2024/2025, прямые трансляции
  • Когда начнется сезон КХЛ-2024/2025 и Кубок Открытия
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Расписание и результаты матчей плей-офф КХЛ 2023/2024
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей
    Кубок России по футболу 2024/2025: таблица, расписание матчей
    Где находится Хомутовский район на карте Курской области
    Где находится Рыльский район на карте Курской области
    Самые большие армии мира по количеству военнослужащих
    Показать на карте Челябинска школу № 68: школьник напал с молотком на одноклассников
    Где находятся Успеновка и Борки на карте Курской области
    Где находится Угледар на карте Донецкой области
    В Белгороде 16 сентября прогремела серия взрывов (фото)
    Сможет ли ЦСКА взять реванш у «Динамо»? Топ-5 матчей недели в КХЛ


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru