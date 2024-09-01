Турнирная таблица КХЛ 2024/2025, расписание матчей

Вчера, 22:35 Автор: Андрей Моисеев

В понедельник, 16 сентября, состоялись две встречи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Северсталь» выиграла дома у «Металлурга» (5:2), «Торпедо» уступило в гостях «ХК Сочи» (3:5).

Турнирная таблица КХЛ сезона 2024/2025 после матчей 16 сентября выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

17 сентября: 12:30 Адмирал – Куньлунь Ред Стар, 15:30 Сибирь – Нефтехимик, 17:00 Автомобилист – Барыс, 17:00 Салават Юлаев – Авангард, 19:00 Локомотив – Лада, 19:30 ЦСКА – Динамо М.

18 сентября: 19:00 Северсталь – Торпедо.