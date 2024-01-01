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Разговоры о важном 23 сентября 2024 года: тема занятия

Сегодня, 06:57 Автор: Андрей Моисеев




Четвертый в учебном году классный час «Разговоры о важном», который состоится 23 сентября 2024 года, будет посвящен теме «Путь зерна».

Предстоящее в понедельник занятие будет посвящено изучению этапов производства и обработки зерна.

Цель урока — понимание важности сельского хозяйства для жизни страны и развитие у учеников интереса к процессу производства продуктов питания. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.

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