Расписание матчей Российской Премьер-Лиги 2024/2025

Сегодня, 07:17 Автор: Андрей Моисеев

В центральном матче 9-го тура РПЛ сезона 2024/2025 «Спартак» будет принимать на своем поле московское «Динамо» (прямая трансляция на «Матч ТВ»).

«Краснодар» отправится в гости к «Акрону», «Локомотив» проведет поединок в Нижнем Новгороде («Матч ТВ»). Лидер чемпионата «Зенит» встретится дома с одним из аутсайдеров «Факелом», ЦСКА сыграет на выезде с «Рубином».

Расписание матчей 9-го тура Российской Премьер-лиги:

21 сентября: 14:00 Акрон – Краснодар, 16:30 Зенит – Факел, 19:00 Рубин – ЦСКА.

22 сентября: 14:15 Химки – Оренбург, 16:30 Ростов – Динамо Мх, 16:30 Спартак – Динамо М, 19:00 Пари НН – Локомотив.

23 сентября: 18:30 Ахмат – Крылья Советов.