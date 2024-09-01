Показать Красноармейск (Покровск) на карте Донецкой области

Сегодня, 11:40 Автор: Андрей Моисеев

Если смотреть на карту Донецкой области, Красноармейск (украинское название — Покровск) расположен к северо-западу от областного центра на расстоянии 53 км.

Население города ранее составляло 24 тысячи человек. Покровск ранее являлся центром угольной промышленности Украины. В городе расположены узловая железнодорожная станция и автомагистраль «Европейский маршрут E50».

Как сообщает 17 сентября ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, в Красноармейске уничтожены ключевые автомагистрали ВСУ.

Фото: Google Карты.