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Где находится Ливан на карте Ближнего Востока

Сегодня, 19:33 Автор: Андрей Моисеев




Ливан на карте Ближнего Востока

Если смотреть на карту Ближнего Востока, Ливан находится на восточном берегу Средиземного моря. На севере и востоке граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

Во вторник, 17 сентября, в разных районах Ливана 2750 человек получили ранения при взрыве пейджеров, сообщает телеграм-канал Mash. 25 человек погибли, включая сына одного из лидеров «Хезболлы» и 10-летнюю девочку.

По одной из версий, израильские хакеры взломали встроенную в устройства систему самоликвидации, которая установлена на случай, если пейджер попадет в руки врага.

Фото: Google Карты.
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